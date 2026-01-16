Avusturya ve Kürdistan Bölgesi'nden koordinasyonu güçlendirme vurgusu

2 saat önce

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Viyana'da Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed ile son derece verimli ve önemli bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Gerhard Karner, bugün (16 Ocak 2026 Cuma) resmi bir ziyaret için Viyana'da bulunan Kürdistan Bölgesi'nden bir heyeti karşıladı.

Avusturya İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanı Reber Ahmed başkanlığındaki heyetle bölgeyi ve dünyayı tehdit eden güvenlik sorunlarıyla mücadele etmek için ortak bir anlayışa vardığını belirtti.

Kurdistan24'e konuşan Avusturya İçişleri Bakanı, Kürdistan Bölgesi heyetiyle yapılan görüşmede, insan kaçakçılığı ağları ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele başta olmak üzere çeşitli stratejik konuları ele alındığı ifade etti.

Bakan Karner, Orta Doğu'daki mevcut durumun görüşmelerinin önemli bir parçası olduğunu ve istikrarı korumak için iş birliğinin gerekliliğini vurguladı.

Avusturya İçişleri Bakanı, Kürdistan Bölgesi heyeti ile karşılaşılan zorlukların yoğun koordinasyon ve daha fazla bilgi alışverişi gerektirdiği konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

Gerhard Karner, görüşmelerinin son derece detaylı ve yoğun olduğunu ve temel amaçlarının, kuresel güvenliğe hizmet edecek ve her iki taraftaki vatandaşları koruyacak şekilde, kaçakçılara ve uyuşturucu tacirlerine karşı ortak bir cephe oluşturmak olduğunu açıkladı.