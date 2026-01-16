Tişrin Barajı çevresi bombalandı

49 dakika önce

Suriye Geçiş Hükümetine bağlı gruplar Tişrin Barajı çevresini bir kez daha bombaladı.

ANF'de yer alan haberde geçici hükümete bağlı gruplar, bugün (16 Ocak 2026 Cuma) Tişrin Barajı çevresini ve Qişli köyünü bir kez bombaladığı belirtildi.

Bombardımanda hasar oluşmadığı belirtildi.

Tişrin Barajı'na artan saldırılarla ilgili Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın Merkezinden 14 Ocak'ta yapılan açıklamada, savaş çemberinin genişlemesinin tehlikeli sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıda bulunmuştu.