Nashville Belediye Başkanı: Kürtler ABD’nin güvenilir ortaklarıdır

ERBİL (K24)

K24’te yayınlanan “Basi Roj” programına katılan Nashville Belediye Başkanı John Cooper, “Erbil ile daha güçlü bir ilişki kurmak istiyoruz. Kültür ve ticaret alanında daha fazla işbirliği bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Nashville’de 25 bin Kürt’ün yaşadığını belirten John Cooper, “Nashville birlikte yaşamın öyküsüdür, tıpkı Kürdistan’daki birlikte yaşam gibi. Kürtler bizim için oldukça iyi ortaklardır” şeklinde konuştu.

“Kürt kardeşlerimizle ilişkilerimizi başka bir boyuta taşımak için buraya geldik” diyen Cooper, “Kürdistan ABD’nin büyük ortağıdır” ifadelerini kullandı.

Nashville’de Kürt yemeklerinin oldukça popüler olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Cooper, “Tüm restoranlar toplanır ve Kürt yemeklerini sergiler. Tüm Kürt yemekleri güzeldir” dedi.

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) döneminde üzerinde Kürdistan bayrağı olan maskeyi takmasıyla gurur duyduğunu belirten Cooper, bunun çok ses getirdiğini ifade etti.

Kurdistan24’ün önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Nashville Belediye Başkanı, “Sizler bizi birbirimize bağlıyorsunuz. Eğitim, kültür ve turizm konusunda bizi daha çok yakınlaştırıyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Nashville’de küçük bir Kürdistan’ımız olduğunu gururla söyleyebiliyoruz” diyen Cooper, “Erbil Ortadoğu’da Nashville’e kardeş olan ilk ve önemli bir ülkedir” ifadelerini kullandı.

Nashville Belediye Başkanı, Kürdistan ile Nashville arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak için çaba harcadıklarını ifade etti.

ABD’nin tüm gücüyle Kürdistan Bölgesi’ni destekleyeceğini vurgulayan John Cooper, “Peşmerge Güçleri’nin DAİŞ’e karşı mücadelesini değerli görüyoruz. Kürdistan’ın zaferini istiyoruz” dedi.

Kürt nüfus yoğunluğu dolayısıyla “Küçük Kürdistan” olarak anılan ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville, Erbil ile kardeş şehir protokolü imzalamıştı.