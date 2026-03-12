Irak Petrol Bakanı: Petrol ihracatı için olası alternatifleri araştırıyoruz

43 dakika önce

Irak Petrol Bakanı Hayan Abdulgani, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması nedeniyle ham petrol ihracatı için olası alternatiflerin araştırıldığını ve mevcut üretimin yerel ihtiyacı karşıladığını ifade etti.

Bakan Abdulgani, bugün (12 Mart 2026 Perşembe) Al-Iraqiya televizyonuna yaptığı açıklamada, "petrol ihracatının Irak'ın gelirlerinin yüzde 90'ını oluşturduğunu ve Bakanlığın ham petrol üretimine günlük 1,4 milyon varil seviyesinde devam etme kararı aldığını" belirtti.

"Yerel ihtiyacı karşılamak üzere petrol ürünlerinin üretim ve tedarik sürecinde tam bir akışkanlık olduğunu" vurgulayan Abdulgani, "rafinerilerin, yerel talepleri karşılamak üzere tasarım kapasitelerinde tam olarak çalıştığını ve yerel ihtiyacı tamamen karşılamak için yeterli miktarda sıvılaştırılmış gaz bulunduğunu" sözlerine ekledi.

İhracat dosyasına ilişkin olarak Bakan Abdulgani, "güneyde ihracat sürecinin durduğunu ve bunun bizi ham petrol ihracatı için olası alternatifler aramaya yönelttiğini" açıklayarak, "Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatına ilişkin bir anlaşmanın imzalanmasının yakın olduğunu" bildirdi.

Abdulgani, "Bakanlığın, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki yeni gelişmelerin ardından, mevcut dönemi yönetmek için sağlam bir plan hazırladığını" belirterek, "Türkiye, Suriye ve Ürdün üzerinden havuzlar aracılığıyla günlük 200 bin varil tahliye etmek için bir planın devreye sokulduğundan" bahsetti.