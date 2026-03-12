Mücteba Hamaney'den ilk mesaj: Bölgedeki tüm ABD üsleri derhal kapatılmalı

2 saat önce

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in ilk mesajında, "Hürmüz Boğazı kapalı kalmalıdır. Hürmüz Boğazı düşmana baskı kurmaya yönelik bir araç." denildi.

Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından Uzmanlar Meclisi tarafından seçilen oğlu Mücteba Hüseyni Hamaney, liderlik görevine geldikten sonra ilk mesajını yayımladı.

Düşmana baskı aracı olarak Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasına devam edileceğini belirten Hamaney, “Bölgedeki tüm ABD üsleri derhal kapatılmalı, aksi takdirde bu üslere saldırılacak.” dedi.

Komşularla dostluğa inandıklarını söyleyen Mücteba Hamaney, "İran, tüm komşu ülkelerle karşılıklı ilişkiler kurmaya tamamen hazır bölgede hakimiyet kurma veya sömürgecilik peşinde değil. Yalnızca üsleri hedef alıyoruz ve mecbur kalırsak buna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hamaney açıklamasında "düşmandan tazminat talep edeceklerini" belirterek, "Her halükarda düşmandan tazminat alacağız. Eğer reddederlerse, uygun gördüğümüz ölçüde varlıklarına el koyacağız, bu mümkün olmazsa, eşdeğer miktarda mülklerini yok edeceğiz." sözlerini sarf etti.

Mücteba Hamaney, mesajında ülkesinin haksız yere saldırıya uğradığını söyleyerek, "Düşmanın yolunu ezici darbelerle kapatan ve onları sevgili vatanı ele geçirme ve muhtemelen bölme yanılsamasından kurtaran cesur savaşçılarımıza içten şükranlarımı sunarım." ifadesini kullandı.