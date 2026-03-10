Aramco'dan Hürmüz Boğazı uyarısı: Küresel ekonomi için felaket olur

1 saat önce

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Aramco, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın aksamasının küresel ekonomi üzerinde "katastrofik" etkileri olacağı konusunda enerji piyasalarını uyardı.

Aramco CEO’su Emin Nasır, 10 Mart 2026 Salı günü düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, İran ile yaşanan gerilimler nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin felç olmasının sadece nakliye ve sigorta sektörlerini etkilemeyeceğini belirtirken, "Bu aksama; havacılık, tarım, otomotiv ve tüm sanayi kollarında ağır sonuçlar doğuracaktır." dedi.

Küresel petrol rezervlerinin son beş yılın en düşük seviyesinde olduğuna dikkat çekerek krizin bu süreci daha da hızlandıracağını söyleyen Emin Nasır, "Hürmüz Boğazı üzerinden kesintisiz sevkiyatın yeniden başlaması piyasa istikrarı için kritiktir. Bu tıkanıklık ne kadar uzarsa, küresel ekonomi üzerindeki yansımaları o kadar şiddetli olacaktır." diye konuştu.

Aramco’dan gelen bu uyarılar, bölgedeki askeri gerilimin zirve yaptığı bir döneme denk geliyor. İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail saldırılarının devam etmesi halinde Orta Doğu'dan "tek bir litre petrolün" bile ihraç edilmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Buna karşılık ABD Başkanı Donald Trump, enerji koridorunun kapatılması girişimi halinde İran’a yönelik saldırıların daha sertleşeceği tehdidinde bulundu.

Aramco CEO’su, geçen hafta Suudi Arabistan’ın en büyük rafinerisi olan Ras Tanura’da çıkan küçük çaplı yangının kontrol altına alındığını ve tesisin yeniden faaliyete geçme aşamasında olduğunu bildirdi.

Şirketin finansal verilerine de değinen Nasır, ham petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yıllık karın %12 oranında azaldığını açıkladı. Buna rağmen Aramco, tarihinde bir ilke imza atarak 3 milyar dolarlık hisse geri alım (Stock Buyback) programı başlatma kararı aldığını duyurdu.