Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın enerji altyapısı İHA saldırılarına maruz kaldı

37 dakika önce

Kuveyt ve Suudi Arabistan’ın ekonomik ve hizmet altyapıları, bugün bir dizi insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla hedef alındı.

Kuveyt ve Suudi Arabistan ekonomik ve hizmet altyapıları, 12 Mart 2026 Perşembe günü, bir dizi İHA saldırısına maruz kaldı. Saldırılar elektrik şebekelerinde hasara yol açarken, petrol sahaları da hedef alındı.

Kuveyt'te, hava savunma sistemleri tarafından imha edilen İHA’ların enkazının düşmesi sonucu elektrik sektöründe maddi hasar meydana geldi.

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı Sözcüsü Fatima Abbas Cevher Hayat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İmha edilen İHA parçalarının düşmesi, farklı bölgelerdeki altı ana elektrik iletim hattının devre dışı kalmasına neden olmuştur." dedi.

Bakanlık Sözcüsü, olayın ulusal şebekede kısmi elektrik kesintilerine ve aksamalara yol açtığını belirtirken; ülkedeki su ve elektrik arzının tamamen kontrol altında olduğu konusunda kamuoyuna güvence verdi.

Eş zamanlı olarak Suudi Arabistan'da petrol tesisleri hedef alındı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rub’ul Hali" bölgesi semalarında iki adet İHA’nın tespit edilerek imha edildiği bildirildi.

Açıklamaya göre söz konusu İHA’lar ülkenin güneydoğusunda bulunan stratejik Şeybe Petrol Sahası'na doğru ilerliyordu ancak hedeflerine ulaşamadan hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.