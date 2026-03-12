Neçirvan Barzani: Irak Hükümeti diplomatik temsilcilikleri korumalı

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, bölgedeki son gelişmeleri ve Kürdistan Bölgesi'ndeki İtalyan askeri üssüne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısını ele aldı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, bugün (12 Mart 2026 Perşembe) telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgedeki son gelişmeleri ve savaşın bölge ve dünyadaki güvenlik ve istikrar üzerindeki etkisininin ele alındığı görüşmede Neçirvan Barzani, dün gece Kürdistan Bölgesi'ndeki İtalyan askeri üssüne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı ve Irak Hükümetinin diplomatik temsilcilikleri ve koalisyon güçlerini koruma sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

İtalya Dışişleri Bakanı ise ülkesinin, zorluklarla ve terörle mücadele konusunda Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne desteğini yineleyerek, barış ve istikrarın korunması için ortak iş birliğini teşvik edeceğini vurguladı.

Neçirvan Barzani ayrıca İtalya'ya Kürdistan Bölgesi'ne sürekli desteği ve yardımı için teşekkür etti ve uluslararası koalisyon kapsamındaki İtalyan güçlerinin rolünü övdü.