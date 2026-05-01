Erbil ve Tahran arasındaki uçuşlar yeniden başlıyor

2 saat önce

İki ayı aşkın bir sürenin ardından Erbil ile Tahran havalimanları arasındaki uçuşlar yeniden başlıyor.

Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, 1 Mayıs 2026 Cuma günü, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle iki ayı aşkın süredir durdurulan Erbil ve Tahran havalimanları arasındaki uçuşların bugün itibarıyla yeniden başlayacağını belirtti.

Ahmed Hoşyar, havayolu şirketlerinin faaliyetlerine geri döneceğini de sözlerine ekledi.

Uçuşların yeniden başlatılması kararının, seferlerin ve yolcuların güvenliğinden emin olunmasının ardından alındığını kaydeden Hoşyar, önümüzdeki birkaç gün içinde Süleymaniye’deki Celal Talabani Havalimanı ile Tahran arasındaki uçuşların da yeniden başlaması bekleniyor.

Uçuş planına göre Erbil ile Tahran arasında haftada iki, Süleymaniye ile Tahran arasında ise haftada bir uçuş gerçekleştirilecek.