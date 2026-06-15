45 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı tamamen ücretsiz olacak" dedi.

Donald Trump, İran ile yapılan anlaşmanın tamamen imzalandığını duyurdu.

Trump, "Hürmüz Boğaz’ı şimdiden kısmen açıldı. Cuma gününe kadar tamamen ücretsiz olacak. İran'la ilişkilerimiz gerçekten çok iyi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın Cuma günü itibarıyla tamamen trafiğe açılacağını belirtti. Bu gelişmenin ardından petrol fiyatlarının düşmesini ve hisse senedi piyasalarının yükselmesini önemli bir başarı olarak nitelendirdi.

Trump, İran ile varılan anlaşmaya bizzat dahil olup olmayacağı konusunda, "Dahil olabilirim de, olmayabilirim de." dedi.

Trump, anlaşmayı imzalamak üzere (Başkan Yardımcısı) J.D. Vance'in geleceğini açıkladı.

Donal Trump, "Anlaşma metnini cuma gününden sonra yayınlayacağız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, "Şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı'na bakacağız. Zelenski ile görüştüm bu savaş da bitmeli." diye ekledi.