Diyarbakır’da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

1 saat önce

Diyarbakır Dicle Üniversitesi yerleşkesinde yolun karşısına geçmek isteyen 71 yaşındaki Mehmet Yalçınkaya’ya araç çarptı. Hastaneye kaldırılan Yalçınkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza bugün (15 Haziran 2026) Dicle Üniversitesi yerleşkesi içerisinde meydana geldi.

Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 71 yaşındaki Mehmet Baki Yalçınkaya'ya, 72 BC 638 plakalı otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Yalçınkaya'ya ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yalçınkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.