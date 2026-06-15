Mardin'de maganda kurşunu can aldı

2 saat önce

Mardin'de gelin indirme merasimi sırasında havaya açılan ateş sonucu ağır yaralanan 76 yaşındaki Hedli Çin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi.

Gelin indirme merasimi sırasında havaya ateş açılması sonucu evinin balkonunda bulunan Hedli Çin, sol göğüs bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Hedli Çin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.