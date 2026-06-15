Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti
Türkiye’de yayınlanan ''Kızılcık Şerbeti'' adlı dizide ''Işıl'' karakterini canlandıran 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncunun vefat haberini gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından duyurdu.
Popüler dizi olan ''Kızılcık Şerbeti'' dizisinde canlandırdığı ''Işıl'' rolüyle hafızalara kazınan Ece İrtem’in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Ece İrtem kimdir?
5 Ocak 1991’de Sivas’ta dünyaya gelen Ece İrtem, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Opera Şan Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu.
İrtem, Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde aldığı oyunculuk eğitimiyle sektöre adım attı.
İlk ekran deneyimini 2014 yılında Kaçak Gelinler dizisinde yer alan Ece İrtem, kariyeri boyunca pek çok başarılı projede rol aldı.
''Kızılcık Şerbeti'' dizinde canlandırdığı Işıl rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı.