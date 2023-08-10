Kerkük Ulusal Sanat Grubu, Romanya’da kentin kültürünü tanıtacak

KERKÜK (K24)

Kerkük Ulusal Sanat Grubu, Kerkük topluluklarının yerli kültürünü Romanya'da dünyaya tanıtacak.

Kerkük Ulusal Sanat Grubu, Kraliyet Kültürel Değişim ve İnsani Gelişim Vakfı aracılığıyla Romanya Uluslararası Festivali'ne katılacak.

Kürt, Türkmen, Arap ve Süryanilerden oluşan söz konusu sanat grubu Romanya Uluslararası Festivali’ne Kardeşlik, Germiyan ve Çoban isimli 3 resim tablosuyla katılıyor.

Kerkük Ulusal Sanat Grubu Temsilcisi Helo Cebari, “Ekibimiz üç farklı festivale katılacak ve Romanya'daki etkinliklerimiz 14 gün sürecek. Romanya'nın üç farklı şehrinde gösteriler düzenleyeceğiz” dedi.

Cebari sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıyafetleri ve dans gösterileriyle Kerkük halkının barış ve birlikteliğini ifade eden bu güzel grup, Kerkük'te düzenlenen Uluslararası Sokak Tiyatroları Festivali'nin her aşamasında önemli bir rol oynadı. Romanya'daki Uluslararası Ulusal Kültür ve Folklor Festivali'nde de şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

Kürdistan bayrağı nedeniyle engellensek de festival boyunca Kürdistan bayrağını dalgalandırmak için ısrar ettik. İlk etkinlikte katılımcı ülkelere Kürdistan bayrakları ve kıyafetleri ile kültürümüzü tanıtmayı başardık. Etkinliklerimiz bu ülkede 16 Ağustos'a kadar devam edecek.”

Kerkük Ulusal Sanat Grubu, 2008 yılında Kürdistan Bölgesi Hükümeti Kültür ve Gençlik Bakanlığı tarafından kuruldu. Grup, 20 üyeden oluşuyor.