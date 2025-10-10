Runaki projesi Zaho'da hayata geçirildi

27 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin hayata geçirdiği Runaki projesi sayesinde Zaho halkı 24 saat kesintisiz elektrik hizmetine kavuştu.

Zaho'da 24 saat elektrik sağlayan Runaki projesinin başlamasının üzerinden iki gün geçti. Zaho sakinleri projeden memnun olduklarını söylüyor.

Kurdistan24 muhabiri Mêvan Mecid’in Zaho’dan aktardığı bilgilere göre Runaki projesi Zaho ilçe merkezinde hayata geçirildi. Şimdiye kadar herhangi bir sorun yaşanmadı, sadece birkaç yerde iki-üç dakika elektrik kesintisi yaşandı ve ardından sorun çözüldü.

Şu anda projenin deneme aşamasında olduğunu kaydeden muhabirimiz, mahalle jeneratörlerinin kaldırıldığı semtlerde vatandaşların şikayetçi olduğu “hava ve ses kirliliği”nin giderildiğini söyledi.

Zaho'da haneler ve işletmeler dahil olmak üzere yaklaşık 80 bin elektrik müşterisi bulunmaktadır. Deneme süreci 10 gün olan proje, başarılı olursa Zaho’nun genelinde hayata geçirilecek.

Başbakan Mesrur ​​Barzani, 17 Ekim 2024 Perşembe günü Erbil'in Şadi Mahallesi’ne yaptığı ziyarette, tüm Kürdistan Bölgesi'ne 24 saat elektrik sağlamayı amaçlayan Runaki projesini duyurmuştu.

Mesrur Barzani, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü, sosyal medya platformu X üzerinden Runaki projesine ilişkin paylaşımda bulunmuştu.

“Kürdistan Bölgesi'nde Runaki projesiyle 2 milyon vatandaşımız 24 saat elektrik hizmetine kavuştu.” diyen Başbakan, projenin 2026 yılı sonuna kadar Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm ev ve işyerlerine ulaşacağını vurgulamıştı.

Mesrur ​​Barzani, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü Washington'daki Enerji Forumu'nda yaptığı konuşmada, projeye ilişkin, "Runaki projesi ihtiyaç duyulan temel hizmetlerden biridir. Herkesin 24 saat elektriği hak ettiğini düşünüyorum. Vatandaşlar on yıllardır elektrik sorunu yaşıyor. Tüm Kürdistan'a 24 saat elektrik sağlanmasını hedefleyen Runaki projesini ilan ettik. Projenin çok iyi ilerlediğini görmek beni çok mutlu ediyor. Projenin uygulamasına şehir merkezinde başlandı. 2025 yılının sonuna kadar tüm şehirlerimize 24 saat elektrik sağlanmasını umuyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Bakanlar Kurulu, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü, Başbakan Barzani liderliğinde gerçekleştirdiği haftalık olağan oturumunda vatandaşlara 24 saat elektrik hizmetini sağlayan milli Runaki (Işık) projesine ilişkin karar taslağı ele alıp, projeyi onaylamıştı.