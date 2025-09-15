Belçika'da Kürt Öğrenciler Derneği kuruldu

4 saat önce

Belçika'da lisans ve yüksek lisans eğitimi gören bir grup Kürt öğrenci, Leuven kentinde bir araya geldi.

Toplantının ardından dernek, Kürt müziği, şarkıları ve Kürt yemekleri de dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenledi.

Toplantının temel amacı, Belçika'da ve ülkenin üniversitelerinde eğitim ve kültürel yaşamda daha yakın iş birliği bağları kurmak.

Öğrenciler, derneği, Belçika'daki Kürt Öğrenci Konseyinin kurulması için bir başlangıç ​​noktası haline getirmeyi amaçlıyorlar.

Belçika'daki Kürt Öğrenciler Derneğinin kurucularından olan Darin Omar, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Amine Omar ile Belçika'daki Kürt Öğrenciler Derneğini kurduk." dedi.

Kürt öğrenci Medya Bilal, ise "Belçika'da yüksek lisans öğrencisiyim. Belçika'daki Kürt öğrenciler için bir dernek kurulmasından çok mutluyum." sözlerini sarf etti.

Belçika Üniversitesinde okuyan Muhammed Boskli de "Dernek olarak Kürt gelenek ve göreneklerini korumak, birbirimizin mutluluğunu paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Belçika'da yüksek lisans yapan Afrinli genç Dilovan Hasan ise "Kürt öğrencileri bir araya getirmek ve birbirlerini tanımaları için bu derneği kurmaya karar verdik." dedi.