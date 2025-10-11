Irak, Kürdistan bayrağı açan oyunculara ceza vermeyi planlıyor

4 saat önce

Batı Asya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Kürdistan bayrağını dalgalandırdıkları için dokuz Kürt oyuncuya ceza verilmesi planlanıyor.

Kürt oyuncular, milli takımlarının son maçında Kürdistan bayrağını kaldırdı. Bunun üzerine Irak Kadın Voleybol Federasyonu, Batı Asya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan takımdaki Kürt oyuncuları cezalandırmakla tehdit etti.

Kurdistan24'ün edindiği bilgilere göre Kürt oyuncuların Kürdistan bayrağını açmasının ardından Irak Voleybol Federasyonu Başkanı Habib Lawendi çok öfkelendi ve turnuvada üçüncülüğü kutlayıp, Kürdistan bayrağı açan dokuz oyuncuyu cezalandıracağını söyledi.

Irak Voleybol Federasyonu, sosyal medya hesaplarında Kürt oyuncuların Kürdistan bayrağı taşıdığına dair herhangi bir fotoğraf paylaşmazken, Ürdün'e yenildikten sonra turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan milli takımın Irak bayrağı taşıdığına dair bir fotoğraf paylaştı.

Dokuz Kürt oyuncu (Deşnê Qasm, Kajin Celal, Behre Hamid, Dia Welid, Hêlin Ömer, Hemişe Wişyar, Prive Rizgar) Batı Asya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Irak milli takımıyla yarıştı. Irak Kadın Voleybol takımı Suudi Arabistan ve Katar'ı yenerek, Lübnan ve Ürdün'e yenilerek üçüncü oldu.