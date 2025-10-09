2025 Nobel Edebiyat Ödülü Macar yazarın oldu

12 dakika önce

Etkili ve vizyoner eserlerinden dolayı 71 yaşındaki Macar yazar ve senarist Laszlo Krasznahorkai, 2025 Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinde düzenlenen basın toplantısında, 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı.

Açıklamaya göre Laszlo Krasznahorkai, "sanatın gücünü yeniden teyit eden etkili ve vizyoner" eserleri nedeniyle ödülün sahibi oldu.

2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nü "şiirsel düzyazısı" nedeniyle Güney Koreli roman yazarı Han Kang kazanmıştı.

Krasznahorkai kimdir?

Macaristan'ın Romanya sınırına yakın Gyula kasabasında 1954'te doğan Krasznahorkai, ilk eserlerinde ülkesinin kırsal kesiminden ilham aldı.

Ülkesindeki bir kasabayı anlatan ve 1985'te yayımlanan "Satantango" (Şeytan Tangosu) adlı ilk romanı, 1994'te senaryosunu kendi yazdığı bir filme uyarlandı.

Krasznahorkai, 1999'da yayımlanan üçüncü romanı "Haboru es haboru" (Savaş ve Savaş) itibarıyla Macaristan dışındaki ülkeleri de eserlerinde konu edinmeye başladı.

Roman yazarlığının yanında senaristlik de yapan Krasznahorkai, "Karhozat ", "Torino Atı", "Karanlık Armoniler" gibi filmlerin senaristliğine imzasını attı.

Krasznahorkai, bazı eleştirmenler tarafından "kıyametin ustası" olarak nitelendiriliyor.

"Direnişin Melankolisi", "Savaş ve Savaş", "Şeytan Tangosu" ve "Seiobo Orada, Aşağıdaydı" kitapları Türkçeye de çevrildi.

Nobel tarihinin tartışmalı isimleri

İsveç Akademisi'nin edebiyat kategorisinde verdiği ödüller geçmiş yıllarda tartışmaları da tetiklemişti.

2016 yılında Amerikalı şarkı sözü yazarı ve müzisyen Bob Dylan'ın ödüllendirilmesi, eserlerinin edebiyat sayılıp sayılmayacağı konusunda tartışmalara yol açmıştı.

2019'da ise Avusturyalı yazar Peter Handke'nin ödül alması tepki çekmişti. Handke 2006'da, pek çok kişi tarafından savaş suçlusu olarak görülen eski Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Milosevic'in cenaze törenine katılmıştı.

Ödül sahiplerini belirleyen kurum, geçmişte Amerikan karşıtı önyargılara sahip olmakla ayrıca Rus yazar Lev Tolstoy, Fransız yazar Emile Zola ve İrlandalı yazar James Joyce gibi edebiyat devlerini göz ardı etmekle de suçlanmıştı.

Nobel Barış Ödülü yarın açıklanacak

Hafta başından bu yana tıp, fizik ve kimya alanında Nobel kazananlar açıklanmıştı. Yarın ise ABD Başkanı Donald Trump'ın almayı çok istediğini söylediği Nobel Barış Ödülü'nün bu yılki sahibi açıklanacak.

İsveç Merkez Bankası sponsorluğunda verilen ve orijinal ödüllerden yıllar sonra kategoriler arasına eklenen Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananı ise 13 Ekim'de duyurulacak.