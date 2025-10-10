ABD Senatosundan "Suriye" adımı; Sezar yaptırımlarının kaldırılması onaylandı

49 dakika önce

ABD Senatosu, Demokrat Senatör Jeanne Shaheen tarafından sunulan Suriye’ye yönelik Sezar yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti.

Senato Dış İlişkiler Komitesinden yapılan açıklamada, ABD’nin Suriye politikası açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilen ülkeye yönelik Sezar yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin tasarının kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bu, ABD-Suriye ilişkilerinde tarihi bir kilometre taşı ve Suriye’de istikrara yönelik anıtsal bir adımdır. Şimdi Temsilciler Meclisi de bu yasayı onaylamalı.” ifadeleri kullanıldı.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da sosyal medya platformu X üzerinden kararı destekleyen bir paylaşım yaptı.

Barrack, “Bu önemli adım için liderliği ve bilge tutumu nedeniyle Senatör Shaheen’e ve Senato’ya teşekkür ederim.” dedi.

2019 yılında yürürlüğe giren Sezar Yasası, aralık ayında devrilen Beşar Esad yönetimine ve Suriye yönetimiyle iş yapan kişi ve kurumlara ağır ekonomik yaptırımlar getiriyordu.

Yasanın kaldırılması, ABD’nin Şam yönetimiyle ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.