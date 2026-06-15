Başkan Barzani ve İngiltere Büyükelçisi bölgedeki son gelişmeleri görüştü

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Başkan Mesud Barzani ve İngiltere'nin Irak Büyükelçisi İrfan Sıddık, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra Erbil-Bağdat ilişkilerini değerlendirdi.

Başkan Barzani, bugün (15 Haziran 2026 Pazartesi) İngiltere’nin Irak Büyükelçisi İrfan Sıddık'ı kabul etti.

Barzani'nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre; görüşmede bölgedeki son siyasi gelişmeler ve yaşanan değişimler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Özellikle Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve engellerin aşılması konuları üzerinde duruldu.

Açıklamada ayrıca, Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, Kürdistan Bölgesi’nin iç siyasi sürecinin de toplantının gündem maddeleri arasında yer aldığı belirtildi.