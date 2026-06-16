Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı

2 saat önce

Beylikdüzü Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda, "imar ve ruhsat yolsuzluğu" iddiasıyla 27 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen bilirkişi raporlarında, "yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada, parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı" iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Savcılık, ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat şirketine söz konusu yapılarla ilgili "yapı kullanım izin belgesi (iskan)" düzenlendiğini öne sürdü.

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Giresun ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli olarak Giresun ve Bursa illerini de kapsayan toplam 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda; belediye çalışanları, inşaat firması ve yapı denetim firmasından 27 kişi gözaltına alındı.



