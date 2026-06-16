Başkan Barzani'den yeni Hicri yıl mesajı

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Başkan Mesud Barzani, yeni Hicri yılı vesilesiyle Kürdistan Bölgesi, Irak ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara tebrik mesajı göndererek, yeni yılın bölgeye barış, huzur ve istikrar getirmesini temenni etti.

Mesud Barzani, yeni Hicri yılın gelişi münasebetiyle Kürdistan Bölgesi, Irak ve dünyadaki tüm Müslümanları kutladı.

Başkan Barzani, bugün (16 Haziran 2026) 1448’inci yeni Hicri yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Barzani, yeni Hicri yılın herkese huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Mesajında tüm insanlığa barış ve istikrar dileyen Başkan Barzani, birlikte yaşamanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Yüce Allah’tan temennim, yeni Hicri yılın tüm insanlık için huzur ve mutluluk vesilesi olması, bölgemize ve tüm insanlığa barış ve istikrar getirmesidir.”