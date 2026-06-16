Başbakan Mesrur Barzani'den yeni Hicri yıl mesajı

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, yeni Hicri yılının barış ve huzur yılı olması temennisinde bulundu.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün (16 Haziran 2026) 1448’inci yeni Hicri yılı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak tüm Müslümanları kutladı.

Mesrur Barzani, Hicri takviminin 1448 yılı ve Muharrem ayının başlangıcı münasebetiyle Kürdistan Bölgesi, Irak ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara en içten tebriklerini iletti.

Başbakan Barzani mesajında, ''Yeni Hicri yıl olan Muharrem ayının gelişi vesilesiyle, Kürdistan Bölgesi, Irak ve dünya genelindeki tüm Müslümanlara en içten tebriklerimi sunuyorum.'' dedi.

Başbakan Barzani ayrıca, yeni Hicri yılın ''barış, huzur ve refah yılı'' olmasını umut ettiğini belirterek, huzur ve esenlik dolu bir yıl için dua ettiğini söyledi.

Hicri yılı, Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretiyle başlayan ve 1 Muharrem ile işaretlenen İslam takviminin yeni yıl başlangıcı olarak büyük bir manevi öneme sahip.

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem’in başlangıcı, oruç tutma ve diğer ibadetlerle ilgili detaylar, İslam alemi için manevi bir hazırlık dönemi başlatıyor.