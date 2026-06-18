MGK’dan "Terörsüz Türkiye" ve diplomasi vurgusu

2 saat önce

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yayımlanan bildiride, "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine yönelik çalışmalar değerlendirildi." açıklamasında bulunuldu.

MGK, bugün (18 Haziran 2026 Perşembe), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Yaklaşık olarak 2 saat süren toplantının sonrasında İletişim Başkanlığı tarafından 11 maddelik bildiri yayımlandı. Bildiride, MGK gündemine dair ele alınan konular açıklandı.

Açıklamaya göre toplantıda terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği belirtilerek; "terörsüz Türkiye" ve terörsüz bölge" hedefleri teyit edildi. Ayrıca organize suçlara karşı operasyonların tavizsiz devam edeceği vurgulandı.

Tahran ile Washington arasında varılan mutabakattan memnuniyet duyulduğu ifade edilerek, sürecin korunmasının bölgesel istikrar için kritik olduğu not edildi.

Bildiride yayımlanan dördüncü maddede, "Türkiye’nin garantör ülke sıfatıyla; Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu vurgulanarak; KKTC’nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz’deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldubittiye müsaade edilmeyeceği kaydedilmiştir" açıklaması yer aldı.

Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve Irak ile tesis edilen stratejik iş birliğine verilen desteğin süreceği ifade edildi.

İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’a yönelik saldırıları kınanırken; uluslararası toplum insani değerler ve hukuk adına ilkeli duruş sergilemeye davet edildi.

Rusya-Ukrayna savaşında tırmanmanın durdurulması ve adil bir barış için taraflara acil adım atma çağrısı yapıldı.

Bildiride ayrıca Türkiye'nin Afrika ve Güney Kafkasya’daki barış ve istikrar çabalarına katkı sunmaya devam edeceği vurgulandı.