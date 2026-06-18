İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay CHP’den istifa etti

"Bağımsız olarak devam edeceğim"

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini ve görevine "bağımsız" olarak devam edeceğini açıkladı.

X sosyal medya hesabından yayımladığı yazılı açıklamada partisinin mevcut yönetim anlayışını sert bir dille eleştiren Belediye Başkanı Tugay, son günlerde İzmir İl Başkanı da dahil olmak üzere bir grup il başkanının görevden alınmasını "İzmir’in siyasi iradesine yapılmış kabul edilemez bir yanlış" olarak niteledi.

Parti içindeki ihraç kararlarının endişe verici boyutlara ulaştığını belirten Cemil Tugay, seçmen iradesinin yok sayıldığını vurguladı.

Tugary, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Anlıyor ve görüyorum ki iyi niyetli çabalarımız sonuç vermeyecek; aksine pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef alınmaya devam edilecektir. Mevcut yapı, artık Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin mücadelesini temsil eden bir çatı değildir."

"Büyük bir üzüntüyle" istifa kararını aldığını belirten Tugay, İzmir halkına hizmet etme kararlılığının sürdüğünü vurguladı. Açıklamasını, "Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim." sözleriyle tamamladı.