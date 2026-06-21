Başbakan Barzani, "Büyük Barzani Camii"nin temelini atacak

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani'nin katılımıyla bugün (21 Haziran 2026) başkent Erbil’de inşa edilecek olan dünyanın en büyük kubbesine sahip "Büyük Barzani Camii"’nin temeli atılıyor.

Başbakan Mesrur Barzani’nin sunduğu projeyle inşa edilcek olan Büyük Barzani Camii, Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Piştiwan Sadık ve GRAPH yapının baş mühendisi Raşid Fetah'ın iş birliğiyle hayata geçirilecek.

Bu projenin amacı, Kürt mimarisini canlandırmak, Kürdistan Bölgesi’nin doğasını ve ölümsüz lider Barzani'nin şanlı yaşamını yasıtmak.

Başbakan Mesrur Barzani'nin doğrudan gözetimi altında inşa edilecek camii, dünyanın en büyük kubbesine ve en yüksek kapısına sahip olacak.

Uluslararası stantlarda inşa edilecek Büyük Barzani Camii, onbinlerce kişiyi ağırlayabilecek.

Mühendislik ve tasarım açısından oldukça görkemli olan bu camii, Kürt mimarisini ve Kürt tarihini de yansıtan motiflerle inşa edilecek.

Büyük Barzani Camii’nde şu alanlar yer alacak:

-Ana Namaz Salonu: Yapay bir tepe üzerinde inşa edilmiş olup, 9.000 kişilik kapasiteye sahiptir.

-Dini tören ve etkinlik salonu.

-Dünyanın en büyük güneş saati.

-Dünya düzeyindeki en büyük yapay fıskiye.

-Dünya düzeyindeki en yüksek kapı.

-Tüm Erbil şehrini yukarıdan görmek için asansörlü 4 minare.

-Dünya düzeyindeki en büyük kubbe.

-Kütüphane ile Kürtçe ve dini el yazmalarının korunacağı en büyük arşiv merkezi.

-Konferans salonu.

-Kürt tarihi ve el yazmalarına özel müze.

-Medrese.

-Genel yemekhane.

-Sosyal etkinlikler ve merasimler için özel salon.

-En büyük yapay şelale ve yapay göl.

-En büyük park.

-Dini ve Kürt yöresel ürünlerine özel çarşı.

-Otopark alanı.