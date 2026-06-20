ABD Başkan Yardımcısı: Heyetimiz İsviçre’ye ulaştı

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, yönetimlerinin Lübnan'daki ateşkesin başarısına tam güven duyduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının dünya piyasalarına rekor miktarda petrol ihraç edilmesini sağladığını bildirdi.

Fox News'a mülakat veren ABD Başkan Yardımcısı, sadece son 24 saat içinde Hürmüz Boğazı'ndan 16 milyon varil petrol ihraç edildiğini, bunun rekor bir rakam olduğunu ve çatışmalar başlamadan önce bile bu miktarda petrolün ihraç edilmediğini dile getirdi.

İran'ın gemileri engellediği ve Hürmüz Boğazı'nı kapattığı yönündeki haberlere ilişkin ise Vance, "Bu raporlara şüpheyle yaklaşıyorum, boğaz mayınlanmıştı ve varılan mutabakatlara göre mayınların temizlenmesi için 30 güne ihtiyacımız var. Ancak İranlıların hala engelleme yaptığına ve boğazın kapalı olduğuna dair hiçbir kanıt yok." dedi.

Lübnan’daki şiddetin ana kaynağı ve sorumlusu olarak Hizbullah’ı gösteren Vance, "Hizbullah, Lübnan’ı bir savaş alanına çevirdi ve bu da İsrail’i kendini savunmak için yanıt vermeye zorladı. Ancak Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun çabaları sayesinde barış artık istikrara kavuşma yolunda ilerliyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı, Trump’ın temsilcileri Jared Kushner ve Steve Witkoff’un şu an İsviçre’de olduğunu, İran ile anlaşmanın teknik boyutlarını ele aldıklarını ve kendisinin de önümüzdeki günlerde İsviçre’ye gideceğini açıkladı.

İsrail konusunda ise net konuşan Vance, "İsrail önemli bir ortak, ancak ABD’nin çıkarları ile İsrail’in çıkarları her zaman birebir aynı değil. Biz, Trump yönetimi olarak Amerikan halkı için en yüksek faydayı sağlamak adına çalışıyoruz." diye konuştu.