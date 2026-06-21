Neçirvan Barzani: Peşmerge, ulusal ve milli kimliğimizin temel parçasından biri

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, "Peşmerge, ulusal kimliğimizin altın ve temel bir parçasıdır." diyerek, terör ve tehditlerle mücadele etmek için askeri kapasitenin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Neçirvan Barzani'nin katılımıyla, 21 Haziran 2026 Pazar günü, Süleymaniye’deki Qeleçolan Askeri Kolejinde 5. Dönem Öğrenci Yetiştirme Kursunun mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende 210 öğrenciye subaylık rütbesi takdim edildi.

Törende bir konuşma yapan Neçirvan Barzani, Peşmerge güçlerinin rolü ve konumuna ışık tutarak, şu sözleri sarf etti:

"Peşmerge ismi çok kutsaldır. Peşmerge, ulusal ve milli kimliğimizin altın ve temel bir parçasıdır. Peşmerge'nin fedakarlıklarla dolu tarihini ve görkemini korumak herkesin görevidir."

Mezunlardan birleşik ve profesyonel bir güç çatısı altında hizmet etmelerini isteyene Neçirvan Barzani, görev alanlarının sadece klasik savaş meydanlarıyla sınırlı olmadığını belirterek, çağın değişimlerine ve inovasyon ruhuna uyum sağlamaları, askeri teknolojiyi öğrenmeyi ve sürekli eğitimi çalışma stratejileri haline getirmeleri gerektiğini kaydetti.

Konuşmasının bir diğer bölümünde Neçirvan Barzani, yeni subaylara her zaman sivil değerlerin, demokrasinin ve insan haklarının savunucusu olmaları yönünde uyarıda bulunarak, "Asla siyasi çatışma ve sorunların bir parçası olmayın." dedi.

Neçirvan Barzani, Peşmergelerin her zaman ulusal bir Kürdistan gücü olarak kalmaları, dini ve etnik ayrım gözetmeksizin insanlık onurunu savunmaları gerektiğinin altını çizdi.

Tüm güçlere birlik ve bir arada yaşama mesajını yineleyen Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin gücü ve varlığının, anlaşmazlıkların aşılmasına ve yüksek çıkarların tüm çatışmaların üstünde tutulmasına bağlı olduğunu belirtti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, terörün ortadan kaldırılmasında Peşmerge ve Irak ordusuna verdikleri sürekli destekten dolayı ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon güçlerine de teşekkür etti.