Pezeşkiyan: 6 milyar dolarımız geri dönecek

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'yle varılan mutabakat metnindeki maddelerin ülkesinin lehine olduğunu belirterek, Katar'da bloke edilen 6 milyar doların İran'a döneceğini söyledi.

Pezeşkiyan, bugün (21 Haziran 2026) başkent Tahran'daki Merkez Bankası konferans salonunda düzenlenen 33'üncü Para ve Bankacılık Politikaları Sempozyumu'nda konuştu.

ABD'yle varılan mutabakat metnindeki maddelerin ülkesinin lehine olduğunu ifade eden İran Cumhurbaşkanı, "Müzakere sürecinin bugün başlamasıyla, Katar'da bloke edilen 6 milyar dolarımız geri dönecek." dedi.

ABD'nin tek talebinin "İran'ın nükleer bomba sahibi olmaması" olduğuna işaret eden Pezeşkiyan, bu konunun eski ülke lideri Ali Hamaney tarafından defalarca dile getirildiğini ve bunun zaten İran'ın istemediği bir husus olduğunu yineledi.

ABD yaptırımları nedeniyle İran’ın bazı ülke bankalarındaki petrol satışlarından sağladığı paraları bloke edilmişti.

Tahran yönetimi ABD’yle görüşmelerinde yaptırımların kaldırılması ve bloke edilen paraların serbest bırakılmasını istiyor.

Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in İran'daki toplumsal birlik ve beraberliği hedef aldığını vurgulayarak, söz konusu toplumsal birliğin ABD'yi müzakereye mecbur bıraktığını savundu.