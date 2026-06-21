Irak mayın ve savaş kalıntılarından en çok etkilenen ülkeler arasında ilk sırada

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Çevre konularında çalışmalar yürüten Yeşil Irak Gözlemevi, yayınladığı son raporda Irak topraklarının yaklaşık 4 bin 800 kilometrekarelik bölümünün mayın ve savaş kalıntılarıyla kirlendiğini ortaya koydu. Raporda, bu geniş yüz ölçümünün Irak'ı, dünyada bu tür patlayıcıların tehdidi altında bulunan ülkeler arasında ilk sıraya yerleştirdiği belirtildi.

Bu krizin 8 yıl süren Irak-İran Savaşı ile başladığını, 1991'deki İkinci Körfez Savaşı ile devam ettiği dile getirilen raporda, 2014 yılında terör örgütü DAİŞ’in saldırıları nedeniyle Musul, Enbar ve Selahaddin vilayetlerinde sorunun daha da derinleştiği, oysa ki daha öncesinde de Basra, Misan, Wasit ve Musenna bölgelerinin zaten tamamen kirlenmiş durumda olduğu aktarıldı.

Raporda, bu kalıntılar nedeniyle şu ana kadar çoğunluğu çocuk ve çobanlardan oluşan on binlerce Irak vatandaşının hayatını kaybettiği ya da kalıcı engelli hale geldiği ifade edildi.

Bu kirliliğin yaklaşık 2 milyon dönümlük tarım arazisinin tamamen atıl kalmasına yol açtığını, Irak'ın "tahıl ambarı" olarak kabul edilen Enbar ve Musul'daki arazilerin %70'inin patlayıcı tehdidi nedeniyle terk edildiğini ve tarıma uygun olmaktan çıktığı vurgulandı.

Bilgilere göre hükümet veya uluslararası kuruluşlar tarafından devasa bir bütçe sağlanması şartıyla, Irak topraklarının temizlenmesi için 10 ila 15 yıla daha ihtiyaç var. Ancak dosyanın karmaşıklığı nedeniyle bu sürecin çok daha uzun sürebileceği öngörülüyor.

İlgili tüm tarafların konuya tamamen sessiz kalmasını sert bir dille eleştiren gözlemevi, 2004 yılından bu yana arazilerin temizlenmesi dosyasında büyük yolsuzluk şüphelerinin bulunduğuna dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre daha sonra Çevre Bakanlığına devredilen Mayın İşleri Bakanlığı, birçok yerli ve yabancı şirketle sözleşme imzaladı. Ancak bu şirketler, sahada gerçek bir çalışma yapmadan bölgeleri "temizlenmiş alan" olarak teslim etti, ekiplerin ayrılmasından sadece birkaç gün sonra ise bölge sakinleri yine patlama sesleriyle sarsıldı.