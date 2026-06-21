Hükümet Sözcüsü: Zeydi Kabinesi, Washington ziyareti öncesi tamamlanacak

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Irak Hükümet Sözcüsü Haydar Abudi, temmuz ayının ilk yarısında kabinenin tamamlanacağını ve ardından Başbakan Ali Zeydi’nin ABD’ye bir ziyaret gerçekleştireceğini belirtirken, Zeydi’nin gelecek seçimlere katılmayacağını ve herhangi bir siyasi parti kurmayacağını bildirdi.

Sözcü Haydar Abudi, 21 Haziran 2026 Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Zeydi'nin gelecek seçimlerde aday olmama kararı aldığını ve siyasi parti kurmaya yönelik herhangi bir projesinin bulunmadığını açıkladı.

Irak Başbakanı’nın ABD ziyaretine ilişkin ise Sözcü Abudi, Ali Zeydi’nin önümüzdeki temmuz ayının ortasında Washington’a giderek ABD’li yetkililerle başta ekonomi olmak üzere birçok önemli konuyu ele alacağını aktardı.

Abudi, bu ziyaretten önce, yani aynı ayın ilk yarısında Ali Zeydi kabinesinin eksik kalan bakanlıklarının tamamlanacağını vurguladı.

ABD-İran görüşmelerine de değinen Abudi, Irak'ın bölgedeki durumun sakinleşmesi adına iki ülke arasında diplomatik yollarla sağlanan her türlü çözümü memnuniyetle karşıladığını yineledi.

İç işler ve güvenlik kulvarında ise Sözcü Abudi, silahların sadece devletin kontrolünde olmasının, ülkede istikrarı sağlamak adına hükümetin temel vizyonu olduğunun altını çizdi.

Irak Hükümet Sözcüsü, son dönemde güvenlik bürokrasisinde yapılan değişikliklerin bir ceza ya da ihmal olarak görülmemesi gerektiğini, aksine güvenlik kurumlarını güçlendirmek ve yenilemek adına atılmış adımlar olduğunu ifade etti.

"Başbakan, yolsuzluk meselesini ülke ve Irak’ın siyasi sistemi için en büyük tehdit olarak görüyor." diyen Abudi, son olarak bütçe konusuna değinerek, 2027 yılı bütçe yasa tasarısının yasal prosedürlere uygun olarak önümüzdeki ekim ayında Parlamentoya sunulmak üzere hazır olacağını belirtti.