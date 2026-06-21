Şahbaz Şerif, ABD heyetiyle bir araya geldi

33 dakika önce

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsviçre’de başlayan ABD-İran barış müzakereleri kapsamında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

Dünyanın gözü ve kulağı, İsviçre’nin Bürgenstock kasabasında bugün (21 Haziran 2026) başlayan ABD-İran barış müzakerelerine çevrildi.

Yüz yüze görüşmelerin yapılacağı müzakerelerin ilk turuna Pakistan ve Katar arabuluculuk yapıyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, taraflar arasındaki barış müzakereleri kapsamında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Toplantıya Vance ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner katıldı.

Pakistan Başbakanı Şerif’e ise Genelkurmay Başkanı Asim Munir eşlik etti.