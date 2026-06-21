Irak Başbakanı: Kürdistan Bölgesi memur maaşlarının ödenmesine kesintisiz devam edilecek

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Irak Hükümet Sözcüsü Haydar Abudi, Başbakan Ali Zeydi’nin talimatıyla Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki memur maaşlarının ödemelerinde herhangi bir aksama yaşanmayacağını belirtti.

Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasında maaş listelerine ilişkin işlemler tamamlanırken, Bağdat yönetiminden memurları rahatlatacak resmi açıklama geldi.

Sözcü Haydar Abudi, 21 Haziran 2026 Pazar günü, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, "Irak Başbakanı Ali Zeydi bugün bana, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm memurların maaşlarında herhangi bir sorun olmadığını ve her ay zamanında ödeneceğini iletti." dedi.

Kurdistan24 Bağdat muhabiri, Irak Maliye Bakanlığının Irak'taki bakanlıkların haziran ayı maaş finansmanını yatırmaya başladığını bildirirken, bakanlığın, ilerleyen günlerde Kürdistan Bölgesi memurlarının aynı aya ait maaş finansmanını da Kürdistan Bölgesi Hükümeti Maliye ve Ekonomi Bakanlığının hesabına yatırmasının beklendiğini dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta, haziran ayına ait maaş listeleri ve mizan tabloları Federal Maliye Bakanlığına teslim edilmişti. Paranın ulaşmasıyla birlikte, tüm bakanlık ve kurumların maaşları doğrudan ve üç gün içinde dağıtılacak.

Öte yandan bu ay itibarıyla, "Benim Hesabım" projesine kayıtlı memur sayısı 900 bine ulaşırken, 800 binden fazla maaş alan vatandaş ise maaşlarını dijital yöntemlerle teslim alacak.