Keir Starmer istifasını açıkladı

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başbakanlık ve İşçi Partisi liderliğinden istifa edeceğini açıkladı.

İngiltere'de devam eden siyasi kriz, Başbakan Keir Starmer'ın istifası ile sonuçlandı.

Starmer, bugün (22 Haziran 2026) yaptığı açıklamada başbakanlık görevini bıraktığını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yerel seçim yenilgisi sonrası başlayan siyasi krizin ardından Downing Street 10 Numara'daki görevini bıraktığını açıkladı.

Başbakanlık Konutu önünde açıklama yapan Starmer, çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek istifa etti.

Jeffrey Epstein bağlantılı Peter Mandelson'un Washington Büyükelçisi olarak atanması, siyasi vaatlerin yerine getirilememesi ve son olarak bakanların peş peşe istifa etmesi sonrası İşçi Partisi'nde Starmer'ın istifası yüksek sesle dile getirilmeye başlamıştı.

ABD Başkanı Trump, dün sosyal medya hesabından İngiltere Başbakanı Starmer'a ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, paylaşımında, "Keir Starmer, Birleşik Krallık Başbakanlığı görevinden istifa edecek. İki çok önemli konuda büyük başarısızlık yaşadı: Göç ve enerji politikaları. Kendisine başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.