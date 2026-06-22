Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek

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Mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başknalığına gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımında yer alan Necdet Saraç, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin tartışmalar sonrası Kılıçdaroğlu'nun Edirne Cezaevi’nde bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'deki yayında kendisine ''dokunulmazlık'' ile ilgili "Bunu son kez yaptığınızda Selahattin Demirtaş tutuklandı biliyorsunuz" hatırlatmasına "Selahattin Bey de zaten çoğunluk vardı, ona atılı terör suçlaması vardı" diye karşılık verdi.

"Siz bütün dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandınız" hatırlatmasına ise Kemal Kılıçdaroğlu, "Evet kullandık" dedi.

"Pişman mısınız" sorusuna ise, "Hayır" cevabını veren Kılıçdaroğlu'nun bu yanıtı, siyaset gündeminde ve kamuoyunda tepkilere sebep oldu.

Konuya ilişkin Habertürk yayınında konuşan Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'ı ziyaret edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki günlerde Kemal Bey, Edirne Cezaevi'nde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Siz gülmeye devam edersiniz. Kemal Bey'in karşısında gülenleri geçmişte gördük. Bence dikkat etmek lazım. Selahattin Demirtaş ziyaretinin ardından Kemal Bey'in açıklamasını hep beraber dinleriz."