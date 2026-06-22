Anlaşma sağlandı, petrol düştü

2 saat önce

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında yürütülen barış görüşmelerinde ilerleme sağlandığına yönelik sinyallerle geriledi. Brent petrol varil başına yaklaşık 79 dolara, ABD ham petrolü ise 75 dolar seviyesine indi.

Katar ve Pakistan’ın arabuluculuğunda İsviçre’de yapılan görüşmelerde tarafların, 60 gün içinde nihai anlaşmaya ulaşmayı hedefleyen bir yol haritasında uzlaştığı açıklandı.

Teknik müzakerelerin hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Buna karşın süreç hâlâ kırılgan.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditleri, Tahran’ın İsrail’i Lübnan’daki ateşkesi ihlal etmekle suçlaması ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin gerilimler piyasadaki iyimserliği sınırlıyor.

Commonwealth Bank of Australia analisti Vivek Dhar, piyasaların Orta Doğu’dan petrol akışının kalıcı biçimde normale döneceği konusunda “aşırı iyimser” olduğunu belirtti.