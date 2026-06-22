Kolombiya'da seçimleri Trump'ın desteklediği aday kazandı

3 saat önce

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın kazandığı açıklandı.

Kolombiya'da Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların yüzde 99,91'i açıldı.

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Vatan Savunucuları Hareketi adayı sağcı Espriella yüzde 49,65, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakının sol görüşlü adayı Ivan Cepeda yüzde 48,70 oy aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre iki aday arasındaki fark yüzde 0,30 seviyesinde gerçekleşirken, oy farkı 246 bin 355 olarak kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "tam ve koşulsuz" destek verdiği Espriella, Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının sonuçlarına göre seçimi kazandı.

Seçim sonuçlarını Kolombiya'nın Karayip kenti Barranquilla'da takip eden Abelardo de la Espriella, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimden zaferle çıktıklarını duyurdu.

Espriella, "Silahların gölgesindeki baskılara, oy satın alma girişimlerine, geleneksel partilere, yolsuzluğa ve gerillaya karşı kazandık. Kazanan Kolombiya oldu." ifadesini kullandı.

Trump'tan seçimi Espriella'nın kazanmasına ilişkin paylaşım

Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Espriella'nın seçimleri kazanmasını değerlendirdi.

Trump, seçim sonuçlarına ilişkin, kendisinin de sağcı adaya destek verdiği belirtilen bir haberi alıntılayarak, "O, harika bir şekilde kazandı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Petro sonuçları tanımadı

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise açıklamasında, oy sayımında bazı düzensizlikler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hiçbir aday kendisini cumhurbaşkanı ilan edemez. Cumhurbaşkanının kim olduğunu belirleyecek olan, resmi hukuki sayım sürecidir. Ben yargıçların kararına itaat ederim. Vatandaşlarımızdan lütfen sakin olmalarını rica ediyorum. Karşımızdaki gerçeklik, bize tam ortadan ikiye bölünmüş bir ülke ve özgürlüğümüzü elimizden alan yabancı müdahaleleri gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda vatanı ve barışı korumak istiyorsak, bir 'Ulusal Mutabakat' kaçınılmazdır."

Sandığa katılımın yüzde 61,5 olduğu bilgisi paylaşıldı. Ülkenin siyasi ve ekonomik geleceği açısından kritik önem taşıyan seçim, son yılların en çekişmeli yarışlarından biri olarak görülüyor.

Seçimi resmi olarak kazanan aday, 7 Ağustos'ta görevi Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan devralacak.