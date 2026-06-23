NATO zirvesi: Ankara'da eylemler 13 gün yasak

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Türkiye’nin başkenti Ankara’da NATO Zirvesi nedeniyle gösteri ve yürüyüşlerin yasakladığı belirtildi.

Ankara Valiliği’nden bu sabah (23 Haziran 2026) yapılan açıklamada, 28 Haziran 00:00’dan 10 Temmuz 23:59’a kadar tüm gösteri ve yürüyüşlerin yasakladığı duyuruldu.

2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz’da cumhurbaşkanlığı külliyesinde düzenlenecek. ABD Başkanı Donald Trump’ın da zirveye katılması bekleniyor.

Valilik, kentteki açık ve kapalı alanda toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma gibi tüm eylemleri yasakladı.

Zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçeceği güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkili olmayan araç ve şahısların girişinin engellenmesine karar verildi.

Söz konusu tarihler arasında valilik izni haricinde her türlü insansız hava aracı (drone vb.) uçuşu yasaklandı.