Irak ve Türkiye petrol, su ve Kalkınma Yolu dosyalarını ale aldı

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Irak Başbakanı Ali Zeydi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdikleri bir telefon görüşmesinde petrol, su, "Kalkınma Yolu" projesi ve yatırımların teşvik edilmesi dosyalarını ele aldı.

Irak Başbakanlık Ofisinden 22 Haziran 2026 Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Ali Zeydi ve Recep Tayyip Erdoğan, Irak petrolünün Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden yeniden ihraç edilmesini ve petrolün Avrupa pazarlarına ulaştırılmasına yönelik mekanizmaların geliştirilmesini görüştü.

Su dosyasında ortak bir anlaşmaya varılması için görüşmelerin sürdürülmesinin öneminin vurgulandığı görüşmede, Irak petrolünün Avrupa pazarlarına ulaştırılması mekanizmalarının geliştirilmesi için ortak koordinasyonun önemini vurguladılar.

Su dosyasıyla ilgili olarak, Zeydi ve Erdoğan’ın, her iki ülkenin çıkarlarını koruyacak ortak bir anlayış ve anlaşmaya varılması için görüşme ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladığı görüşmede, ekonomik ortaklığı güçlendirmek amacıyla gaz ve tarım alanlarında birçok mutabakat zaptının imzalanmasını görüşüldüğü aktarıldı.

Görüşmelerin bir diğer ekseni ise, her iki tarafın da iki ülke ve genel olarak bölge arasındaki ekonomik ve ticari bağları birbirine bağlayan canlı ve stratejik bir proje olarak nitelendirdiği "Kalkınma Yolu" projesinin oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre görüşmede Irak Başbakanı, Türk şirketlerini Irak'ta yatırım yapmaya ve kalkınma projelerine katılmaya davet etti. Zeydi'nin, bu dosyaları netleştirmek üzere önümüzdeki ayın sonunda Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.