KDP'den KYB'ye: Çoğunluğu temsil ediyoruz ve halkın haklarından taviz vermeyiz

5 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Mahmud Muhammed, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Sözcüsü Karwan Gezneyi açıklamalarına yanıt vererek, KYB'nin 10'uncu kabinenin kurulmasını engellemek için zaman öldürmeye başladığını belirtti.

Mahmud Muhammed açıklamasında, bu yanıtın ulusal ve vatani sorumluluk duygusuyla ve manipülasyonu engellemek amacıyla verildiğini ifade etti. Bu durum, KYB liderliğinin 21 Haziran 2026 tarihindeki toplantısının ardından, KYB Sözcüsü Gezneyi’nin medya kanallarına bazı manipülatif açıklamalarda bulunmasının ardından geldi.

KDP Sözcüsü, "Kürdistan Parlamentosunun altıncı dönem seçimlerinin ardından, partimiz Parlamentoyu yeniden aktifleştirmek ve yeni kabineyi kurmak için ziyaret ve müzakerelerini yoğunlaştırmışken, KYB, Parlamento başkanlığının seçilmemesi ve 10'uncu kabinenin kurulmaması için zaman öldürmeye başladı. Çünkü kendi içlerinde oy verme ve seçim sürecine inanmıyorlar, bu yüzden bahane üretmeye koyuldular." dedi.

KYB Sözcüsü’nün kendilerinin ve KDP'nin oy ile sandalye sayılarına değinmesi gerektiğini belirten Mahmud Muhammed, "Seçim hak edişi sloganlar ve gerçek dışı iddialarla değil, halkın verdiği meşruiyetle ölçülür." dedi.

"Kürdistan halkı, kazanımlarını koruyacağından emin olduğu için güvenini yeniden KDP'ye verdi." diyen Sözcü Muhammed, KYB'nin 23 sandalyeye sahip olduğu belirtilerek "Lalezar olayları ve Yeni Nesil Hareketi'nin birinci liderinin hapsedilmesi" olaylarını anımsatarak, "Kürdistanlılar, manipülasyonlarla doldurulmuş birkaç kelime ve cümlenin ardı ardına sıralanmasına inanmayacak kadar çok daha zeki ve bilgedir." diye konuştu.

Mahmud Muhammed, KDP'nin Kürdistan halkının gerçek temsilcisi ve çoğunluğu olduğunu, haklarından taviz vermeyeceğini vurguladı.

KYB Sözcüsü’nün tek doğru sözünün “Dayatmacı politika Kürdistan Bölgesi'ne zarar verir” ifadesi olduğunu belirten Mahmud Muhammed, dayatmacılık suçlamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Asıl KYB, zorbalıkla ve Kürdistan halkının oyuna ve görüşüne kulak asmadan, kendini seçim sonuçlarına dayatmak ve partilerin oy ile sandalye sayılarını hiçbir şekilde hesaba katmamak istiyor."

KDP Sözcüsü, KYB'nin ayrımcılık yarattığını ve "Kürdistan Bölgesi Hükümetinin idari ve mali yasa ile yönetmeliklerinin ve projelerinin Kürdistan'ın tüm sınırlarında uygulanmasını engellediğini" dile getirdi.

Açıklamanın sonunda KDP Sözcüsü, KYB'nin davranışlarını değiştirmesini, bölgenin aziz bir parçasını artık kendi emellerine rehin etmemesini, endişe kaynağı olmamasını ve Kürdistan Bölgesi'nin bütünlüğünü bozmamasını ümit etti.