Urfa’da vahşet: Eşini öldürüp intihar süsü verdi

3 saat önce

Urfa’da pencerenin demir korkuluklarında asılı halde bulunan kadının eşi tarafından öldürülerek asıldığı ortaya çıktı.

Olay Urfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıh Maksut Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 4 çocuk annesi Emine K.’ye (41) ulaşamayan yakınları evine gitti. Kapıyı açan olmayınca pencereden içeri bakan yakınları, kadının demir korkuluklarda asılı olduğunu gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, içeri girerek yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Koridordaki izler cinayeti ortaya çıkarttı

Evde inceleme yapan ekipler, koridorda sürüklenme izlerine rastladı. Gözaltına alınan kocası Mehmet K., eşini odada boğduktan sonra sürükleyerek demir korkuluklara asarak intihar süsü verdiğini itiraf etti.

Eşiyle tartıştıklarını söyleyen Mehmet K., çocukları başka yere gönderdikten sonra eşini odada boğduğunu ve sonra da sürükleyerek iple demir korkuluklara astığını ifade etti.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.