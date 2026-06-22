Diyarbakır’da feci kaza: 2’si çocuk 7 yaralı var

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

Çınar ilçesi Toraman Mahallesi mevkiinde bugün (22 Haziran 2026) aynı istikamette seyir halinde olan H.E. idaresindeki 34 BYA 844 otomobil ile A.K. idaresindeki 34 GMR 390 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile birlikte 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.