Mesrur Barzani'den Kanada ile ilişkilerin geliştirilmesine vurgu

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kanada Parlamentosu bünyesindeki Kanada-Kürt Dostluk Grubu'ndan oluşan bir heyeti kabul etti.

Başbakanı Mesrur Barzani, bugün (23 Haziran 2026 Salı), Kanada Parlamentosu bünyesindeki Kanada-Kürt Dostluk Grubu'ndan oluşan bir heyeti kabul etti. Heyette, Muhafazakar Parti Kanada Milletvekili Ziyad Ebulatif ile Liberal Parti Milletvekili ve eski Uluslararası Kalkınma ile Göç ve Mülteciler Bakanı Ahmed Hüseyin yer aldı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre heyet, Kanada Parlamentosundaki gruplarının çalışma ve faaliyetleri ile Kürdistan Bölgesi ve Kanada Hükümeti arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeyi amaçlayan ziyaretlerinin hedefleri hakkında bir özet sundu. Heyet aynı zamanda, ülkesinin çeşitli alanlarda ikili ilişkileri güçlendirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başbakan Barzani de Kanada'nın destek ve yardımları için teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi'nin Kanada ile olan ilişkilerini daha da ilerletip, geliştirme arzusunu yineledi.