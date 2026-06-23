Suriye Merkez Bankası: Eski para temmuz sonuna kadar geçerli

3 saat önce

Suriye ‘de eski banknotların önümüzdeki temmuz ayının sonuna kadar yasal geçerliliğini koruyacağı ve her türlü ticari işlemde kullanılacağı duyuruldu.

Suriye Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, eski banknotların önümüzdeki temmuz ayının sonuna kadar piyasalarda tedavülde kalacağı ve her türlü ödeme işleminde geçerli olacağı ifade edildi.

Banka, bu sürenin dolmasının ardından eski paraların günlük işlemler için yasal geçerliliğini yitireceğini, ancak vatandaşların bu paraları değiştirme haklarının saklı kalacağını netleştirdi.

Açıklamada, söz konusu banknotların Suriye Merkez Bankası aracılığıyla piyasadan çekilmesi ve değiştirilmesi işlemlerinin, daha sonra duyurulacak usul ve mekanizmalara göre 5 yıl boyunca devam edeceği kaydedildi.

Diğer taraftan Süveyda Vilayeti Posta Ofisi, vatandaşların bankacılık işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla eski kağıt paraların yenileriyle değiştirilmesi hizmetini sunmaya başladıklarını bildirdi.

Paralarını değiştirmek isteyenlerin, mesai saatleri içinde vilayetteki posta ofisini ziyaret edebilecekleri belirtildi.

Bu hizmetin, vatandaşların üzerindeki yükü hafifletmek ve işlemlerini en kısa sürede gerçekleştirmek amacıyla Süveyda Valisi'nin talimatıyla hayata geçirildiği aktarıldı.

Aralık 2025'te Suriye Merkez Bankası yeni bir para birimi duyurmuş, bu adımlarla Suriye'deki Baas Partisi yönetimi ve Esed ailesi iktidarı dönemine ait bir sayfa daha kapanmıştı.

Eski kağıt paralar, Suriye'nin farklı tarihi sembollerini barındırmasının yanı sıra, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile babası Hafız Esad'ın fotoğraflarını taşıyordu.