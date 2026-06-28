Kürdistan Bölgesi heyeti Bağdat'a gidiyor: Gündem iş birliği ve koordinasyon

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Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanlığından üst düzey bir heyet, Bağdat ile Erbil arasında askıda kalan sorunları görüşmek ve sağlık alanındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla bugün Bağdat’a gidiyor.

Sağlık Bakanlığından bir kaynağın Kurdistan24’e aktardığı bilgilere göre bugün (28 Haziran 2026 Pazar), Bağdat'a gidecek heyete Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı Dr. Saman Berzinci başkanlık edecek. Heyetin, Bağdat’ta Irak Sağlık Bakanı Dr. Abdülhüseyin Musevi ve ilgili üst düzey yetkililerle görüşmesi planlanıyor.

Kaynak, ziyaretin amacına ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmelerin kamu yararı doğrultusunda gerçekleştirileceğini ve Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının sağlık hakları ile ödeneklerinin korunmasının hedeflendiğini belirtti. Ayrıca, Erbil ve Bağdat arasında sağlık sektöründe uzun süredir çözüm bekleyen teknik ve idari sorunlara çözüm bulmak için müzakereler yürütülecek.

Kurdistan24’ün edindiği bilgilere göre görüşmelerin en kritik gündem maddesini Kürdistan Bölgesi’ne gönderilecek olan kanser ilaçları ve bölgenin bu ilaçlardaki yasal payı oluşturacak.