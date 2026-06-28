Standart Kürtçe için büyük adım: Almanya’da 1. Uluslararası Kürt Dili Kongresi düzenlendi

"Dil, ulusal kimliğin temelidir"

5 saat önce

Kürdistan Diaspora Konfederasyonu, Almanya'nın Düsseldorf kentinde "1. Uluslararası Kürt Dili Kongresi"ni gerçekleştirdi. Kongreye katılanlar; Kürtçenin standartlaştırılması ve diasporadaki Kürt kimliğinin korunması konusuna vurgu yaptı.

Avrupa'nın kalbinde, vatandan binlerce kilometre uzakta düzenlenen bu kongre, Kürt dilinin geleceği adına önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Kongreye katılmak için Avrupa'nın dört bir yanından yüzlerce kilometre yol kat ederek gelen katılımcılar, bu adımın ulusal kimliğin korunmasındaki kritik rolüne dikkat çekti.

Kongre üyelerinden Giryan Feyruz, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, bu buluşmanın uzun yıllardır beklenen bir hayal olduğunu belirterek, "Bu kongrenin Kürt dilinin standartlaştırılması yolunda atılan ilk ve en önemli adım olmasını ümit ediyoruz. Temel hedefimiz bu birliği sağlamaktır." dedi.

Kongre üyesi Gulistan Awaz, "Asıl amacımız Kürtçeyi geliştirmek, öğretmek ve korumaktır. Kürdistan Bölgesi Hükümetinin bu mücadeleyi desteklemesinden büyük onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye Kürt Kadınları Birliği Başkanı Necah Hêvo ise dilin korunmasının sadece kültürel değil, aynı zamanda siyasi ve ulusal bir görev olduğunu vurguladı. Hêvo, "Kürt halkının mevcut siyasi durumu, ulusal davamıza her zamankinden daha fazla sahip çıkmamızı gerektiriyor. Dil, en temel ihtiyaçtır; özellikle diasporada yaşayan gençlerimiz ve çocuklarımız için bu mirası korumak hayati bir sorumluluktur." şeklinde konuştu.