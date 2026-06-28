Irak, ABD’ye petrol ihracatına yeniden başladı

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Irak’ın ABD'ye ham petrol ihracatı, bir dönem durma noktasına gelerek sıfırlanmasının ardından yeniden başladı. Güncel verilere göre Irak, ABD’ye günlük ortalama 71 bin varil ham petrol ihraç ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından, bugün (28 Haziran 2026 Pazar) yayımlanan verilere göre ABD’nin petrol ithalatında ülkeler bazındaki sıralama ve rakamlar netleşti.

EIA raporuna göre Kanada günlük 3 milyon 551 bin varil ham petrol sevkiyatı ile ABD’nin bir numaralı tedarikçisi olma konumunu korudu. Kanada’yı günlük 578 bin varil ile Venezuela takip ederken; Meksika 346 bin varil, Kolombiya 218 bin varil ve Ekvador 174 bin varil ile üst sıralarda yer aldı.

Verilere göre Libya'dan günlük 116 bin varil ithal edilirken, sevkiyatı yeniden başlatan Irak’ın günlük ihracat rakamı 71 bin varil olarak kaydedildi. Brezilya da günlük 71 bin varil ile Irak ile aynı seviyede yer aldı. Öte yandan ABD, Nijerya’dan günlük yalnızca 3 bin varil petrol ithal ederken, söz konusu dönemde Suudi Arabistan’dan herhangi bir petrol alımı gerçekleştirilmediği belirtildi.