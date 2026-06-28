CHP'de sular durulmuyor! Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle

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Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in Grup Başkanlığı sıfatı için harekete geçti. Kılıçdaroğlu, Meclise yazı yazarak Özel'in yerine Grup Başkanlığına Faik Öztrak'ın atandığını bildirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün (28 Haziran 2026) Özgür Özel’in Grup Başkanlığı sıfatının düşürülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yazı gönderdi. Özgür Özel’in yerine ise Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın atandığı öğrenildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Meclis Başkanlığından gelecek cevap bekleniyor. Ancak Grup Başkanının Meclis Grup toplantısında yapılacak seçim ve oylama ile belirlenmesi gerekirken buna uyulmadığı belirtildi.

CHP’de olağanüstü kurultayın toplanması için verilen 830 imza için de 10 günlük süre doldu. Genel Merkezden kurultaya yönelik bir adım gelmedi.

TBMM Başkanlığı daha önce aynı konuda yapılan başvuruya ‘“Partinizin iç işidir, kendiniz çözün’’ yönünde cevap vermişti.