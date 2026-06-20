İsrail’de ilk Ebola şüphesi: Bir kişi karantinaya alındı

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İsrail Sağlık Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden 4 gün önce dönen bir kişinin Ebola virüsü taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındığı açıkladı.

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından bugün (20 Haziran 2026 Cumartesi) yapılan açıklamada, 4 gün önce ateş, baş ağrısı şikayetleriyle Hayfa kentindeki Rambam Hastanesine giden şahsın Ebola şüphesiyle karantinaya alınan ilk vaka olduğu bildirildi.

Açıklamada, yapılan testlerin 48 saat içinde sonuçlanacağı ve Ebola şüphesiyle karantinaya alınan şahsın temasta bulunduğu kişilerin tespit edilmesi için filyasyon çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN ise şüpheliye müdahalede bulunan acil yardım servisi ekiplerinin dezenfekte edildiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bu gelişme, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (Afrika CDC) cuma günü yaptığı açıklamanın ardından geldi. Afrika CDC, Kongo'nun doğusunda geçtiğimiz mayıs ayından bu yana kesinleşen Ebola vaka sayısının 875'e ulaştığını ve bu kişilerden 202'sinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Ajansın Genel Direktörü Jean Kaseya, virüsün yayılmasının hızla kontrol altına alınmaması halinde salgının tehlikeli bir boyuta ulaşabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ebola salgını

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.