Kerkük'te bir Kürt mahallesinin yıkılması yönünde karar alındı!

2 saat önce

Kerkük’ün Baruthane Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, evlerinin yıkılması yönündeki kararı protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Öfkeli kalabalık, Erbil ile Bağdat’ı birbirine bağlayan ana yolu trafiğe kapattı.

Kurdistan24 Kerkük Muhabiri Hêmn Delo’nun aktardığı bilgilere göre 2003 yılından sonra Kerkük’te birçok Kürt mahallesi inşa edildi. Ancak Kerkük Yatırım Müdürlüğü, zaman zaman bu arazilerin yatırım projelerine dönüştürüleceği gerekçesiyle evlerin yıkılması yönünde kararlar çıkarıyor. Bu durum kentteki vatandaşların sert tepkisine neden oluyor.

Kayıp ve mağduriyetlerini dile getiren bir gösterici, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Evlerimizi yıkmakla tehdit ediyorlar ve burayı boşaltmamız için pazar gününe kadar süre tanıdılar. Kentteki yetkililerle iletişime geçtiğimizde ise olaydan haberdar olmadıklarını söylüyorlar. Hatta Yatırım Müdürü bile konudan habersiz olduğunu iddia ederek, genel idarenin bu halkın hakkını gasp etmek istediğini belirtti."

Mahalle sakini, bu Kürt mahallesinin 330 haneden oluştuğunu ve genel idarenin kendilerinden 64 dönümlük bir araziyi talep ettiğini belirterek, "Bu yoksul halk parayı nereden bulsun? Evleri nasıl yıkılabilir? Kararlarını gözden geçirmelerini ve bir an önce bu halktan özür dilemelerini bekliyoruz." dedi.

Kendisini Başkanlık Sekreterliği bünyesinde görevli bir Peşmerge olarak tanıtan bir diğer gösterici ise üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Büyük zorluklarla, acılarla ve borç içinde bu evi inşa ettim ama yıktılar. Şimdi de diğer evlerin yıkılacağını ve buraların projeye dönüştürüleceğini söylüyorlar. İddiaya göre bu karar, Rebwar Taha (Kerkük Valisi) tarafından verilmiş."

Protestoya katılan bir başka vatandaş ise güvenlik güçlerinin siyasi bir büronun talimatıyla ve "Aso Almani" adlı şahsın adına hareket ederek kadın ve çocukları evlerinde perişan ettiğini iddia etti.

Tepkisini dile getiren vatandaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pazar gününe kadar evlerimizi başımıza yıkacaklarını ve burayı terk etmemiz gerektiğini söylüyorlar. Irak Başbakanı Ali Zeydi’ye sesleniyoruz, lütfen bu duruma müdahale edin. Çünkü bu kentin idarecileri bizi Araplaştırmak istiyor, nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Dün güvenlik güçleri tarafından kelepçelendim ve bana Aso Almani'nin emriyle geldiklerini söylediler."

Göstericiler, ilgili yetkililer olay yerine gelip sorunlarına kesin bir çözüm bulana kadar Erbil - Bağdat ana yolunu trafiğe açmayacaklarını vurguladı.